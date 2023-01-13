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50 минут назад

В России завершился процесс увольнения сотрудников завода Toyota

ТАССиещё 2

Петербургский завод японского автоконцерна Toyota завершил процедуру увольнения сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в пятницу.

Toyota завершила увольнение сотрудников на российском заводе
Фото: ТАССТАСС

"Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены. В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что Toyota обсуждает с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга будущее производственной площадки. "Обсуждение продолжается. Сроки завершения не определены", - говорится в сообщении.

Процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон на заводе в Петербурге начался 14 ноября. Компания предложила каждому сотруднику выплату от 12 средних заработных плат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения, компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. рублей. По данным на 16 ноября 2022 года, в простое числились 1 937 сотрудников предприятия.

В сентябре крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. Завод компании рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год.

Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России.

Компании,Правительство Санкт-Петербурга,Toyota Motors,Минпромторг,
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