Сеть магазинов игрушек Hamleys в России сменит название

Ideas4Retail, развивающая в России сеть магазинов игрушек Hamleys, постепенно переименует их в «Винни». Компания также дополнит ассортимент одеждой и обувью, сообщает «Коммерсант».

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По данным издания, Hamleys не смогла справиться с финансовыми сложностями и конкуренцией на российском рынке,в связи с эти Ideas4retail планирует обновить концепт магазинов. Компания ищет менеджера по детской одежде и обуви в магазины «Винни», в обязанности которого войдут разработка ассортиментной матрицы с детской одеждой и обувью, поиск поставщиков на рынках Турции, Китая, Узбекистана.

На сегодняшний день уже работает семь магазинов «Винни» в Москве и Подмосковье, из них три точки — это бывшие магазины Hamleys. Пока ассортимент остался идентичный Hamleys.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что у франшизы нет потенциала для развития. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская полагает, что Ideas4retail может скорректировать ассортимент в магазинах «Винни» по аналогии с другой сетью игрушек — «Мир кубиков».

В целом у детских магазинов, особенно в категории игрушек, усиливается конкуренция с онлайн-площадками. По оценке Infoline, рынок детских товаров без учета одежды и обуви в 2022 году вырос примерно на 3,6%, до 570 млрд руб.