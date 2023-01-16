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3 часа назад

В России узаконили разбор самолетов на запчасти

Lenta.ru

Правительство России в конце декабря узаконило так называемую «каннибализацию» самолетов, что означает разбор одних лайнеров для установки полученных таким образом запчастей на другие. Об этом со ссылкой на источники в авиаотрасли пишут «Известия».

В России узаконили разбор самолетов на запчасти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно требуемой процедуре, на детали необходимо оформлять разрешительные документы, а при снятии нужно провести и задокументировать анализ их эксплуатации и оценку состояния. Затем, уже после установки, следует провести тестирование и повторную оценку состояния. Такие норма установлены постановлением номер 353, скрытым от публикации.

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Собеседник издания указал, что детали с одного борта на другой переставляли и раньше, но так как лайнеры большей частью были зарегистрированы за границей, бизнес ориентировался на процедуры иностранных регуляторов.

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Отдельно власти разрешили устанавливать на самолеты западного производства неоригинальные компоненты, то есть те, что не предусмотрены документацией разработчиков. Однако для таких деталей есть ограничения — их использование допустимо только в том случае, если компания-производитель имеет одобрение шести иностранных авиаадминистраций, а выпуск ведется по процедурам, аналогичным установленным в американском законодательстве. Речь в данном случае идет о системе PMA (Part Manufacture Approval), предполагающей сертификацию производителей запчастей.

Как отмечается в материале, российские перевозчики давно уже используют неоригинальные авиадетали, но в прошлом году удавалось обходиться продукцией из резерва, одобренной властями США или Евросоюза. Истощение запасов заставляет смотреть в сторону китайского или иранского производства.

При этом собеседники издания среди перевозчиков и компаний по техобслуживанию и ремонту пожаловались на проблемы с исполнением постановления. Дело в том, что официально эти нормы не разослали, поэтому авиакомпании не могут создавать внутренние руководящие документы. Один из собеседников объяснил, что проблема возникает с донесением информации до широкой общественности, поскольку та может негативно отреагировать на саму идею «каннибализации» и установки неоригинальных деталей, хотя в мировой практике такие процедуры активно используют.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров признал, что установить на эксплуатируемые лайнеры Sukhoi Superjet 100 российские двигатели ПД-8 не получится — слишком сложно и дорого. Агрегаты можно будет использовать только на модели SSJ-New, а прошлые версии SSJ продолжат полеты до выхода из строя российско-французских двигателей SaM146, провести полноценный ремонт которых невозможно.

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