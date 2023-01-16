В России узаконили разбор самолетов на запчасти

В конце прошлого года кабмином была узаконена так называемая «каннибализация» самолетов. Это предполагает разбор одних лайнеров для установки полученных таким образом запчастей на другие, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

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Процедура подразумевает необходимость оформлять разрешительные документы на детали, проводить анализ их эксплуатации и оценивать состояние. При этом необходимо задокументировать процессы. После завершения установки требуется проведение тестирования и повторная оценка состояния.

По словам собеседника, практика с подобной установкой деталей на другие борта уже была, однако бизнес ориентировался на процедуры иностранных регуляторов в связи с тем, что большая часть лайнеров была зарегистрирована за рубежом.

В России позволили прибегать к установке неоригинальных компонентов на самолеты западного производства. Но для этого, в частности, компания-производитель должна получить одобрение шести иностранных авиаадминистраций.

В публикации подчеркивается, что неоригинальные авиадетали уже используются российскими перевозчиками. Однако, как отмечается, в 2022 году хватало продукции из резерва, которая была одобрена Вашингтоном и Брюсселем.