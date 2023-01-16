Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
2 часа назад

В России узаконили разбор самолетов на запчасти

Лера Букина

В конце прошлого года кабмином была узаконена так называемая «каннибализация» самолетов. Это предполагает разбор одних лайнеров для установки полученных таким образом запчастей на другие, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

В России узаконили разбор самолетов на запчасти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Процедура подразумевает необходимость оформлять разрешительные документы на детали, проводить анализ их эксплуатации и оценивать состояние. При этом необходимо задокументировать процессы. После завершения установки требуется проведение тестирования и повторная оценка состояния.

По словам собеседника, практика с подобной установкой деталей на другие борта уже была, однако бизнес ориентировался на процедуры иностранных регуляторов в связи с тем, что большая часть лайнеров была зарегистрирована за рубежом.

Эксперт рассказал, сколько самолетов МС-21 нужно для отказа от Boeing и Airbus

В России позволили прибегать к установке неоригинальных компонентов на самолеты западного производства. Но для этого, в частности, компания-производитель должна получить одобрение шести иностранных авиаадминистраций.

В публикации подчеркивается, что неоригинальные авиадетали уже используются российскими перевозчиками. Однако, как отмечается, в 2022 году хватало продукции из резерва, которая была одобрена Вашингтоном и Брюсселем.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что процесс установки на эксплуатируемые лайнеры Sukhoi Superjet 100 российских двигателей ПД-8 является слишком сложным и дорогим.

Компании,Денис Мантуров,Boeing,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители