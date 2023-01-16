Сеть магазинов игрушек Hamleys в России сменит название

Источник «Коммерсанта» на рынке торговой недвижимости сообщил о планах сети Hamleys переименовать магазины в России. Торговые точки будут носить название «Винни».

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Само издание обратило внимание на то, что магазины, которые располагаются в столичных торговых центрах «Кунцево Плаза», «Капитолий на Вернадского» и «Метрополис», уже стали функционировать под новым брендом в текущем году.

По словам консультанта в одном из магазинов «Винни», продукция осталась прежней – изменений в данном вопросе не произошло.

Фирма готовится к обновлению концепта торговых точек. Она нанимает новых сотрудников. В описании должностных обязанностей менеджера по детской одежде и обуви в магазинах «Винни» говорится, что работник будет разрабатывать ассортиментную матрицу с детской одеждой и обувью, искать поставщиков на рынках Турции, Китая, Узбекистана.

Ранее президент группы компаний Inventive Retail Group Тихон Смыков сообщил о запуске на месте сертифицированных магазинов Lego новой мультибрендовой сети «Мир кубиков». О том, что датская компания решила приостановить поставки в Россию, стало известно весной.