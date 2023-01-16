Украинские газовые компании заявили о попытках рейдерского захвата

Входящие в группу РГК «Харьковгаз» и «Днепрогаз» заявили о попытках рейдерского захвата со стороны госкомпании «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает украинский Forbes.

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В компаниях заявили, что сотрудники «Нафтогаза Украины» пытались провести собрание акционеров, чтобы сменить председателя и членов правления «Харьковгаза» и «Днепрогаза».

«Эти действия являются продолжением пролоббированного "Нафтогазом" фиктивного дела госбюро расследований по поводу оплаты за пользование газораспределительными сетями, не имеющего юридических перспектив», - подчеркнули в компаниях.

Там отметили, что это дело «не имеет и никакого отношения к корпоративным правам собственности на АО «Харьковгаз» и АО «Днепрогаз».

В компаниях заявили, что чиновники, пользуясь боевыми действиями, «нарушают базовые права, гарантированные Конституцией».

Как подчеркнули в руководстве компаний, «Нафтогаз» пытался захватить предприятия критической инфраструктуры, что «может дестабилизировать ситуацию в прифронтовом регионе».

В мае 2022 года «Нафтогазу» перешли арестованные корпоративные права на 26 из 43 региональных операторов украинских газораспределительных систем.

Как отмечает Forbes, самый крупный игрок Украины на этом рынке - группа РГК, которую связывают с Дмитрием Фирташем, включающая «Киевоблгаз», «Харьковгаз», «Днепрогаз».