Арбитражный апелляционный суд Москвы в понедельник, 16 января, обязал компанию Universal Pictures выплатить компенсацию в размере 2,9 млн рублей иркутскому кинотеатру New Cinema. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что после начала спецоперации американская компания отменила показ фильмов в России. Под ограничения попала и премьера «Бэтмэна» с Робертом Паттинсоном в главной роли, показа которой с нетерпением ждали фанаты.

Руководство New Cinema из-за срыва показа подало в суд на Universal Pictures. Свои потери кинопрокатчик оценил в 2,9 млн рублей. Прошедший в октября 2022 года суд принял сторону прокатчика.

«Мы одержали победу сразу же на первом заседании, и честно говоря, нисколько в этом не сомневались», - рассказал управляющий иркутского кинотеатра New Cinema Егор Иваненко.