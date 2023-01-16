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2 часа назад

Иркутский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures

Илья Родин

Арбитражный апелляционный суд Москвы в понедельник, 16 января, обязал компанию Universal Pictures выплатить компенсацию в размере 2,9 млн рублей иркутскому кинотеатру New Cinema. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что после начала спецоперации американская компания отменила показ фильмов в России. Под ограничения попала и премьера «Бэтмэна» с Робертом Паттинсоном в главной роли, показа которой с нетерпением ждали фанаты.

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Руководство New Cinema из-за срыва показа подало в суд на Universal Pictures. Свои потери кинопрокатчик оценил в 2,9 млн рублей. Прошедший в октября 2022 года суд принял сторону прокатчика.

«Мы одержали победу сразу же на первом заседании, и честно говоря, нисколько в этом не сомневались», - рассказал управляющий иркутского кинотеатра New Cinema Егор Иваненко.

Представители Universal Pictures подали апелляцию в высшие инстанции. Суд тщательно изучил все материалы по делу, принял сторону New Cinema и обязал американскую компанию выплатить пострадавшей стороне почти 3 млн рублей.

Компании,Роберт Паттинсон,
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