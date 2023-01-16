Сбер и правительство РФ подписали соглашение в целях развития технологий ИИ

Правительство РФ и Сбер подписали соглашение о намерениях между правительством РФ, Сбербанком, АО «УК РФПИ» и АНО «Платформа НТИ» в целях развития высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект».
Документ подписали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор АО «УК РФПИ» Кирилл Дмитриев, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.
«Сбер уже несколько лет активно вовлечен в развитие искусственного интеллекта не только в процессах банка, но и в масштабах всей страны. Мы активно участвуем в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, внедряем технологии искусственного интеллекта во все свои бизнес-процессы, развиваем сообщество дата-сайентистов и многое другое. И, конечно, готовы делиться наработками и опытом с государственными органами и отраслевыми компаниями», — отметил Герман Греф.
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит обеспечить достижение национального технологического суверенитета и технологического лидерства РФ в сфере искусственного интеллекта на глобальных технологических рынках в среднесрочной перспективе. Обновленное соглашение и «дорожная карта» дают старт новому витку развития искусственного интеллекта в России — массовому внедрению ИИ в отрасли.
«Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. По оценкам разработчиков дорожной карты, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%. В рамках дорожной карты запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объема российского рынка ИИ-технологий – к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд руб., то есть увеличится минимум в два раза», — сказал Дмитрий Чернышенко.
АНО «Цифровая экономика» возьмет на себя функции проектного офиса по реализации «дорожной карты».