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3 часа назад

Компании Венгрии и Турции начали переговоры о расширении поставок газа

ТАСС

Венгерская компания MVM начала коммерческие переговоры с партнерами из Турции о расширении газовых поставок за счет азербайджанского газа, а также сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого в турецкие морские порты. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. Они провели заседание двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству.

Компании Венгрии и Турции начали переговоры о расширении поставок газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подтвердив намерение венгерского правительства добиваться диверсификации источников энергии, Сийярто отметил, что "наиболее реалистичными вариантами для этого являются азербайджанский газ и СПГ, поступающий в турецкие порты". Министр уточнил, что "между компанией MVM и ее турецкими партнерами уже начались коммерческие переговоры об объемах и сроках поставок на венгерский рынок". Он также подчеркнул, что расширение поставок азербайджанского газа в Европу потребует крупных инвестиций в трубопроводную инфраструктуру и Венгрия рассчитывает на финансовое содействие Евросоюза в реализации подобных проектов.

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Сейчас, по словам Сийярто, единственным надежным источником газа для Венгрии является трубопровод "Турецкий поток", работающий в направлении с востока на запад на 100% своей мощности. По его ответвлению через Болгарию и Румынию страна получила в прошлом году 4,8 млрд куб. м российского газа, что обеспечило около половины ее потребностей, сказал глава МИД.

Что касается поставок азербайджанского газа в Европу, то они начались в самом конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки рассчитаны на 25 лет, а их объем должен составлять более 10 млрд куб. м, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии и по 1 млрд куб. м - на долю Греции и Болгарии. В соответствии с договоренностью между Азербайджаном и Евросоюзом, поставки газа в Европу в ближайшие пять лет будут увеличены до 20 млрд куб. м в год.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Его пропускная способность составляет 16 млрд куб. м в год. Основным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м.

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