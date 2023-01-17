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2 часа назад

Производители йогуртов в России на фоне санкций меняют состав и консистенцию продукта

Газета.Ruиещё 1

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья из-за санкций, передает «Коммерсантъ».

Отечественные производители йогуртов столкнулись с проблемой
Фото: Газета.ruГазета.ru

В публикации говорится, что за три квартала 2022 года из-за снижения спроса выпуск продукта сократился. Кроме этого, производители опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые в пудингах и йогуртах используют как загустители. Эксперты уверяют, что пока проблему с нехваткой сырья удается решать с помощью изменения рецептур и роста себестоимости.

Источник среди производителей молочных продуктов рассказал газете, что загустители в основном импортировались из западных стран, и их поставки остановились из-за санкций в связи с военными действиями на Украине. Собеседник издания отметил, что ситуация грозит сокращением производства десертов и йогуртов, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно, а найти замену в других странах сложно.

Другой источник уверен, что для отдельных категорий продуктов проблема стоит острее, но для большинства продуктов получится подобрать альтернативные ингредиенты.

Ранее гематолог Людмила Васильева перечислила полезные продукты для поджелудочной железы.

Компании,Людмила Васильева,Коммерсант,
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