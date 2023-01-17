Отечественные производители йогуртов столкнулись с проблемой

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья из-за санкций, передает «Коммерсантъ».

Фото: Газета.ru Газета.ru

В публикации говорится, что за три квартала 2022 года из-за снижения спроса выпуск продукта сократился. Кроме этого, производители опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые в пудингах и йогуртах используют как загустители. Эксперты уверяют, что пока проблему с нехваткой сырья удается решать с помощью изменения рецептур и роста себестоимости.

Источник среди производителей молочных продуктов рассказал газете, что загустители в основном импортировались из западных стран, и их поставки остановились из-за санкций в связи с военными действиями на Украине. Собеседник издания отметил, что ситуация грозит сокращением производства десертов и йогуртов, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно, а найти замену в других странах сложно.

Другой источник уверен, что для отдельных категорий продуктов проблема стоит острее, но для большинства продуктов получится подобрать альтернативные ингредиенты.