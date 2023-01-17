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1 час назад

«Известия»: Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию

BFM.RUиещё 5

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors прекратил поставки своих товаров в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на продавцов официальных магазинов марки.

Крупный американский бренд прекратил поставки товаров в РФ
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, российский дистрибьютер Michael Kors, компания BNS Group, планирует продавать в магазинах бренда одежду Calvin Klein Jeans, Hugo и Karl Lagerfeld Jeans. Первой торговой точкой, которая откроется на месте американской марки, станет мультибрендовый Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан».

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Michael Kors был одним из последних иностранных брендов, продолжавших работать на российском рынке, добавляют «Известия». Собеседники газеты на рынке консалтинга отмечают, что одежду американского производителя по-прежнему можно будет найти на маркетплейсах. По их данным, товары на площадки будут поставляться из Казахстана.

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