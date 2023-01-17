Крупный американский бренд прекратил поставки товаров в РФ

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors прекратил поставки своих товаров в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на продавцов официальных магазинов марки.

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По данным газеты, российский дистрибьютер Michael Kors, компания BNS Group, планирует продавать в магазинах бренда одежду Calvin Klein Jeans, Hugo и Karl Lagerfeld Jeans. Первой торговой точкой, которая откроется на месте американской марки, станет мультибрендовый Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан».