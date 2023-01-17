Каталоги Warner Music и Sony Music в России объединятся

Бывший топ-менеджмент Warner Music Russia купил лейбл Kiss Koala, управляющий каталогом ушедшей из России Sony Music. ООО «Кисс Коала» теперь принадлежит ООО «Мерит», которым на 80% владеет Александр Аксёнов, на 20% — Лилия Беляева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». В результате на рынке появится новый дистрибьютор — создание крупного игрока поможет артистам увеличить доходы.

Фото: Unsplash Unsplash

Раньше ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент» контролировала «дочка» Sony Group Corporation — BME Holdings B.V. После переименования в ООО «Кисс Коала» компания перешла под управление топ-менеджмента российского подразделения Арины Дмитриевой (70%) и Дмитрия Козика (30%), отмечает издание.

Новые владельцы Kiss Koala также связаны с дистрибьютором S&P Digital, менеджмент которого в последние месяцы управлял Warner Music Russia (среди подписанных лейблом артистов были Artik & Asti, Feduk, Ани Лорак, Егор Крид и другие), сообщили источники газеты.

Sony Music отозвала свои зарубежные каталоги из российских аудиосервисов. Среди исполнителей — Элвис Пресли, Майкл Джексон, Beyonce и другие. Однако Kiss Koala получила российский каталог, включая творчество Kizaru, Дениса Мацуева, Сергея Лазарева, Славы КПСС и других артистов. Доля Sony Music в дистрибуции составляла 15 20%.

Сделка по покупке Kiss Koala предполагает объединение каталогов Sony Music и Warner Music под руководством одних менеджеров. На глобальном рынке не могло случиться слияния двух мейджоров, но это произошло в России, отмечает собеседник издания. Теперь доля Kiss Koala на музыкальном рынке может составить 5 10%, считает генеральный директор компании Никита Данилов.