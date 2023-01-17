Западные банки потеряли надежду продать российские активы

Более четырех десятков банков западных стран, имеющих дочерние подразделения в РФ, не смогли найти приемлемые условия выхода из российских активов. Это было во многом обусловлено действием указа президента Владимира Путина о запрете фирмам из так называемых недружественных государств заключать подобные сделки без соответствующего одобрения российских властей, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

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По словам консультантов, работающих над сделками, подобный указ может сорвать одни из готовящихся сделок и изменит условия других коренным образом. При этом усугубляет ситуацию тот факт, что в некоторых случаях Кремль использует свой админресурс для оказания давления на непосредственных участников потенциальных соглашений о продажах российских «дочек» западными компаниями.

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«Уже согласованные цены продажи упадут вдвое, поскольку Кремль оказывает большее влияние на сделки. Есть несколько очень влиятельных россиян, имеющих тесные связи с Кремлем — они пытаются использовать свое влияние, чтобы отобрать эти организации у бегущих (из России. — «Газета.Ru») иностранцев», — заявил один из собеседников FT, участвующий в переговорах о сделках.

По словам партнера юридической фирмы Dechert Лауры Бранк, которая консультирует западные банки по вопросам продажи их российских дочерних компаний, осуществить подобного рода сделки с каждым днем становится все труднее из-за того, что у властей РФ «нет никаких стимулов облегчать банкам уход».

«Продать российские подразделения становится все более и более сложной задачей. Ситуация очень нестабильная, и правила действительно не ясны», — заключила Бранк.

5 августа президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с активами иностранцев из так называемых «недружественных» стран в ряде сфер, включая финансовый и энергетический сектора. До 31 декабря запрещаются сделки с долями, принадлежащими подобным компаниям, в стратегических предприятиях и их «дочках».