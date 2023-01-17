Западные банки столкнулись с проблемами при продаже активов в РФ

У большей части банков Запада, принявших решение выйти из российских активов, возникли сложности в связи с запретом на сделки для иностранцев из «недружественных» стран без одобрения главы государства. Об этом сообщила газета Financial Times.

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Осенью прошлого года в России был утвержден список из кредитных организаций, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале. Всего насчитывается 45 банков. Среди них есть системно значимые Райффайзенбанк и «ЮниКредит» — «дочки» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit, — «дочки» Deutsche Bank, французской группы BNP Paribas, Goldman Sachs, UBS, HSBC, JPMorgan.

Перед тем, как указ вступил в силу, некоторые кредитные организации обсуждали реализацию российских активов.

По мнению консультантов банков, нововведение может стать своего рода барьером для совершения некоторых сделок. Кроме того, они не исключают того, что это кардинально изменит условия других сделок.

За таким шагом Москвы может последовать снижение на 50% согласованных цен, считают эксперты. Один из источников сообщил о наличии опасений, что «некоторые очень влиятельные россияне» получат эти организации после ухода иностранцев.