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2 часа назад

Chanel заподозрили в желании открыть свои бутики в России

Lenta.ru

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин высказался о желании французского бренда Chanel Cosmetics возобновить работу в России. О своих подозрениях он рассказал «Известиям».

СМИ: Chanel продлила договоры аренды с площадками в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, люксовый ретейлер в конце 2022 года продлил договоры аренды с ведущими площадками в Москве. Отмечается, что в стране у иностранной компании есть девять бутиков, большая часть которых расположена в столице. В частности, ранее магазины функционировали в таких торговых центрах, как «Европейский», «Афимолл», «Метрополис» и других.

Кроме того, Люлин добавил, что на данный момент марка продолжает реконструкцию своего магазина на Петровке в Москве. При этом компания Mercury, которая является эксклюзивным дистрибутором Chanel в России, не давала официальных комментариев по поводу возможного повторного открытия торговых точек.

В марте 2022 года группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 российских бутика. Также приостановили деятельность Hermes и Chanel.

Компании,Louis Vuitton,Chanel,
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