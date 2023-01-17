СМИ: Chanel продлила договоры аренды с площадками в Москве

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин высказался о желании французского бренда Chanel Cosmetics возобновить работу в России. О своих подозрениях он рассказал «Известиям».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам специалиста, люксовый ретейлер в конце 2022 года продлил договоры аренды с ведущими площадками в Москве. Отмечается, что в стране у иностранной компании есть девять бутиков, большая часть которых расположена в столице. В частности, ранее магазины функционировали в таких торговых центрах, как «Европейский», «Афимолл», «Метрополис» и других.

Кроме того, Люлин добавил, что на данный момент марка продолжает реконструкцию своего магазина на Петровке в Москве. При этом компания Mercury, которая является эксклюзивным дистрибутором Chanel в России, не давала официальных комментариев по поводу возможного повторного открытия торговых точек.