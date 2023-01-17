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3 часа назад

Энергокомпания Wintershall Dea уходит из России

Елена Прошина

Немецкая энергокомпания Wintershall Dea, которая является крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе, объявила о своём решении покинуть российский рынок. Об этом сообщается на сайте компании.

Крупнейшая в ЕС нефтегазовая компания уходит из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно подсчётам компании, общий убыток от списания российских активов составит около 5,3 миллиарда евро.

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«Wintershall Dea намерена покинуть Россию в установленном порядке, соблюдая все применимые юридические обязательства», – сказано в сообщении пресс-службы компании.

Там также добавили, что перед окончательным уходом Wintershall Dea исполнит все действующие договорные обязательства.

Ранее в России перестали работать несколько мобильных приложений от иностранных автобрендов.

Компании,Райффайзенбанк Австрия,
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