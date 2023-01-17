Крупнейшая в ЕС нефтегазовая компания уходит из России

Немецкая энергокомпания Wintershall Dea, которая является крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе, объявила о своём решении покинуть российский рынок. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно подсчётам компании, общий убыток от списания российских активов составит около 5,3 миллиарда евро.

«Wintershall Dea намерена покинуть Россию в установленном порядке, соблюдая все применимые юридические обязательства», – сказано в сообщении пресс-службы компании.

Там также добавили, что перед окончательным уходом Wintershall Dea исполнит все действующие договорные обязательства.