Компания Mars решила продать подмосковный завод

Американская компания Mars готовится к продаже завода в подмосковных Луховицах, на котором производят соусы. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».
Фирме принадлежат такие бренды, как Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s, Orbit, Pedigree, Whiskas.
Раньше на заводе в России выпускали супы под брендом «Гурмания», но от производства данной продукции руководство отказалось. Компания решила перейти на изготовление соусов Dolmio и Ben’s Original на данном предприятии.
Как отмечает издание, комплексу не удалось обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли, хотя сам объем производства является существенным - 20 тысяч тонн соусов в год.
Подчеркивается, что бизнес оценивают в 370 миллионов рублей. По мнению собеседников газеты, цена является слишком завышенной.
Ранее в пресс-службе ретейлера «Верный» сообщили о планах торговой сети убрать из своего ассортимента всю продукцию американского бренда Mars. Отмечалось, что это обусловлено необходимостью избежать закупок продукции «на дискриминационных условиях». Речь шла о шоколадных батончиках, шоколадном драже, жевательной резинке и других сладостях.