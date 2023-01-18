Компания Mars решила продать подмосковный завод

Американская компания Mars готовится к продаже завода в подмосковных Луховицах, на котором производят соусы. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».

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Фирме принадлежат такие бренды, как Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s, Orbit, Pedigree, Whiskas.

Раньше на заводе в России выпускали супы под брендом «Гурмания», но от производства данной продукции руководство отказалось. Компания решила перейти на изготовление соусов Dolmio и Ben’s Original на данном предприятии.

Как отмечает издание, комплексу не удалось обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли, хотя сам объем производства является существенным - 20 тысяч тонн соусов в год.

Подчеркивается, что бизнес оценивают в 370 миллионов рублей. По мнению собеседников газеты, цена является слишком завышенной.