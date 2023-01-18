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1 час назад

СМИ: Mars решила продать завод в Подмосковье

Мария Иванова

Американская компания Mars готовится к продаже завода в подмосковных Луховицах, на котором производят соусы. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».

Компания Mars решила продать подмосковный завод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фирме принадлежат такие бренды, как Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s, Orbit, Pedigree, Whiskas.

Раньше на заводе в России выпускали супы под брендом «Гурмания», но от производства данной продукции руководство отказалось. Компания решила перейти на изготовление соусов Dolmio и Ben’s Original на данном предприятии.

Как отмечает издание, комплексу не удалось обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли, хотя сам объем производства является существенным - 20 тысяч тонн соусов в год.

Подчеркивается, что бизнес оценивают в 370 миллионов рублей. По мнению собеседников газеты, цена является слишком завышенной.

Ранее в пресс-службе ретейлера «Верный» сообщили о планах торговой сети убрать из своего ассортимента всю продукцию американского бренда Mars. Отмечалось, что это обусловлено необходимостью избежать закупок продукции «на дискриминационных условиях». Речь шла о шоколадных батончиках, шоколадном драже, жевательной резинке и других сладостях.

Компании,Коммерсант,
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