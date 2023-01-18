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1 час назад

Сбер начал работать в Крыму

ТАСС

Сбербанк начинает работать на полуострове Крым. Офисы в крупных городах региона будут открыты в первом полугодии 2023 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбер начал работать в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии", - сообщили в банке, уточнив, что в течение этого года будут разворачиваться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.

Крым долгие годы испытывает санкционное давление. После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения полуострова с Россией Украина и западные государства ввели несколько санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. На фоне этого крупные банки, в том числе Сбер, были вынуждены покинуть регион, опасаясь дальнейших санкций. Также на полуострове практически нет крупнейших федеральных торговых сетей, АЗС, операторов сотовой связи.

Ключевым банком в регионе выступал РНКБ, который стал частью группы ВТБ, также с прошлого года на полуострове начал работу Промсвязьбанк. Кроме того, в республике действуют несколько небольших региональных банков.

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