Сбер начал работать в Крыму

"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии", - сообщили в банке, уточнив, что в течение этого года будут разворачиваться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.