Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
26 минут назад

Giorgio Armani выиграл суд у владелицы российского бренда

Lenta.ru

Итальянский ретейлер Giorgio Armani выиграл суд у индивидуальной предпринимательницы из Томской области Татьяны Захаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Giorgio Armani выиграл суд у владелицы российского бренда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску модного дома досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Prima. Bags & Accessories, которым владела бизнесвумен.

По данным Роспатента, действие российской марки, которая была зарегистрирована на имя Захаровой в 2018 году, распространялось на большое количество товаров трех классов Международной классификации товаров и услуг. Среди них, в частности, были солнцезащитные очки, чехлы для смартфонов, кошельки, сумки, чемоданы и одежда.

Известно, что иностранная компания просила отменить правовую охрану спорного бренда для всех товаров трех классов, в отношении которых он зарегистрирован. По мнению истца, товарный знак правообладателем не используется, в то время как Giorgio Armani под брендом Prima выпускает косметические средства и сумки.

В мае 2021 года Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу. Жительница Флориды Сесилия Монж разместила в соцсети ролик, в котором рассказала о проблемной ситуации. По ее словам, в 2019 году она подала заявку на стажировку в отдел дизайна упомянутого бренда, приложив документ с собственными иллюстрациями и идеями дизайна для новых кед. В ответ ей сообщили об отказе. Затем девушка показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которых полностью повторяет предложенные ею старые эскизы.

Компании,Татьяна Захарова,Роспатент,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители