Giorgio Armani выиграл суд у владелицы российского бренда

Итальянский ретейлер Giorgio Armani выиграл суд у индивидуальной предпринимательницы из Томской области Татьяны Захаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску модного дома досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Prima. Bags & Accessories, которым владела бизнесвумен.

По данным Роспатента, действие российской марки, которая была зарегистрирована на имя Захаровой в 2018 году, распространялось на большое количество товаров трех классов Международной классификации товаров и услуг. Среди них, в частности, были солнцезащитные очки, чехлы для смартфонов, кошельки, сумки, чемоданы и одежда.

Известно, что иностранная компания просила отменить правовую охрану спорного бренда для всех товаров трех классов, в отношении которых он зарегистрирован. По мнению истца, товарный знак правообладателем не используется, в то время как Giorgio Armani под брендом Prima выпускает косметические средства и сумки.