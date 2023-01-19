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4 часа назад

ВТБ запускает цифровой банк в Telegram

ТАССиещё 9

ВТБ запускает онлайн-банк в мессенджере Telegram. На первом этапе пользователям будут доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через Систему быстрых платежей (СБП), пополнение счета мобильного телефона, сообщает пресс-служба банка.

ВТБ запустил цифровой банк в Telegram
Фото: ТАССТАСС

"Реализация нового цифрового сервиса в Telegram - уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство и безопасность. Сегодня мы запускаем для клиентов новый сервис и поэтапно планируем расширять его функционал до уровня полноценного приложения. Благодаря инновационным технологиям, скорость проведения в нем повседневных операций вырастет более чем в два раза", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Святослава Островского.

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ВТБ отмечает, что запуск банка в Telegram пройдет в несколько этапов. Вначале пользователям будут доступны самые востребованные услуги: просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ (me2me). К концу 2023 года ВТБ планирует предоставить клиентам доступ ко всем повседневным банковским услугам, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.

"Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore", - говорится в сообщении банка.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов в ходе презентации добавил, что использование сервиса безопасно, так как финансовые транзакции и информация, которая является банковской тайной, через мессенджер не проходит. "Технология веб-виджетов, которая используется для этого, не отдает никаких данных в мессенджер. Клиент по сути получает через Telegram доступ к онлайн-банку, а все операции проводятся на стороне банка, а не в мессенджере. Финансовые транзакции и информация, которая является банковской тайной, через мессенджер не проходит", - сказал он.

Компании,Банк ВТБ,
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