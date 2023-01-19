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1 час назад

Названы лучшие работодатели в IT в России

Lenta.ru

В 2022 году лучшим работодателем в сфере IT в России среди крупных компаний — с численностью более пяти тысяч сотрудников — стала группа компаний «Ланит», свидетельствуют данные опроса «Хабр Карьеры». Ежегодный рейтинг опубликован на сайте сервиса.

Названы лучшие работодатели в IT в России
Фото: UnsplashUnsplash

На втором месте в данной номинации оказался разработчик облачной системы для автоматизации бизнес-процессов «Тензор». Третья строчка досталась холдингу VK. В списке больших компаний — с 1-5 тысячами сотрудников — победителем определили разработчика программного обеспечения (ПО) для бизнеса Aston. Второе место участники опроса отдали разработчику автоматизации документооборота АО «Гнивц», а третье досталось компании «Европлан».

Лучшим работодателем среди средних компаний (от 100 до тысячи сотрудников) респонденты назвали сервис по выкупу автомобилей CarPrice. На втором месте — разработчик ПО Solid Clouds, а тройку лидеров замкнул разработчик ПО Usetech.

Ранее сервис SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий в России в январе. Так, самым выгодным предложением для граждан на данный момент является работа стоматологом — в Москве, Новосибирске и Красноярске им предлагают от 300 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге стоматологу-ортопеду готовы выплачивать от 200 тысяч рублей, а в Волгограде стоматолог-хирург может получить от 150 тысяч. Другими наиболее высокооплачиваемыми предложениями этого месяца в сервисе называют вакансии в IT, ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг.

Компании,ГНИВЦ,Европлан,
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