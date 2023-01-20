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46 минут назад

В российском подразделении Nestle сменился генеральный директор

Sostav.ru

Марсиаль Роллан, руководивший шесть лет подразделением швейцарского производителя продуктов Nestle, уступил свою должность экс-директору по продажам компании Денису Войтюку, сообщает «Коммерсант».

В российском подразделении Nestle сменился гендиректор
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Марсиаль Роллан возглавлял компанию с 2017 года, а до того руководил Nestle во Франции, Южной Азии и Турции. В российском офисе рассказали, что смена гендиректора — «часть регулярного кадрового цикла» и объясняется предстоящим выходом Роллана на пенсию.

По словам управляющего партнера Transearch International Станислава Алексеева, назначение местного гендиректора может быть связано с желанием сделать российское подразделение более обособленным, даже если планов по его продаже или отделению сейчас нет.

Эксперты отмечают, что на российском рынке наметился тренд на замещение иностранцев в руководстве российских офисов международных корпораций. Так, ранее представительство немецкой компании Bosch в России и СНГ вместо Штеффена Хоффманна возглавил Андрей Кривошеев, который ранее занимал должность директора по маркетингу, продажам и операциям.

После начала военных действий на Украине Nestle объявила о приостановке в РФ новых инвестиций, рекламы и об ограничении поставок продукции. Компания занимает третье место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav.

Компании,Станислав Алексеев,Коммерсант,
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