СМИ: в Германии закрыли «дочку» Nord Stream 2 AG

Компанию Gas for Europe, которая была «дочкой» Nord Stream 2 AG, закрыли. Об этом сообщил в пятницу информационный портал t-online со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что фирма прекратила существование к 1 января текущего года.

Gas for Europe создали 26 января 2022 года в процессе сертификации газопровода. При этом саму процедуру не завершили.

Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии было необходимо заняться учреждением дочернего предприятия, передать ему основной капитал германского сегмента.

Дочернее предприятие должно было стать независимым оператором участка газопровода в ФРГ в соответствии с законодательством государства. После признания Россией независимости ДНР и ЛНР сертификацию остановили.