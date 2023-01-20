СМИ: в Германии закрыли «дочку» Nord Stream 2 AG

Компанию Gas for Europe, которая была «дочкой» Nord Stream 2 AG, закрыли. Об этом сообщил в пятницу информационный портал t-online со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что фирма прекратила существование к 1 января текущего года.
Gas for Europe создали 26 января 2022 года в процессе сертификации газопровода. При этом саму процедуру не завершили.
Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии было необходимо заняться учреждением дочернего предприятия, передать ему основной капитал германского сегмента.
Дочернее предприятие должно было стать независимым оператором участка газопровода в ФРГ в соответствии с законодательством государства. После признания Россией независимости ДНР и ЛНР сертификацию остановили.
Ранее сообщалось о продлении еще на полгода процедуры банкротства компании-оператора газопровода «Северный поток-2». Суд швейцарского кантона Цуг принял решение предоставить оператору проекта Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев – до 10 июля 2023 года. В сентябре суд уже приостанавливал процедуру банкротства оператора до 10 января 2023 года.