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2 часа назад

СМИ: в Германии закрыли «дочку» Nord Stream 2 AG

Лера Букина

Компанию Gas for Europe, которая была «дочкой» Nord Stream 2 AG, закрыли. Об этом сообщил в пятницу информационный портал t-online со ссылкой на собственные источники.

СМИ: в Германии закрыли «дочку» Nord Stream 2 AG
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что фирма прекратила существование к 1 января текущего года.

Gas for Europe создали 26 января 2022 года в процессе сертификации газопровода. При этом саму процедуру не завершили.

Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии было необходимо заняться учреждением дочернего предприятия, передать ему основной капитал германского сегмента.

Дочернее предприятие должно было стать независимым оператором участка газопровода в ФРГ в соответствии с законодательством государства. После признания Россией независимости ДНР и ЛНР сертификацию остановили.

Ранее сообщалось о продлении еще на полгода процедуры банкротства компании-оператора газопровода «Северный поток-2». Суд швейцарского кантона Цуг принял решение предоставить оператору проекта Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев – до 10 июля 2023 года. В сентябре суд уже приостанавливал процедуру банкротства оператора до 10 января 2023 года.

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