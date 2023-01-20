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1 час назад

Белоруссия будет развивать сотрудничество с Wildberries по белорусским законам

ТАСС

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии заинтересовано в продолжении работы интернет-магазина Wildberries на белорусском рынке при безусловном соблюдении законодательства страны. Об этом заявил в пятницу глава МАРТ Алексей Богданов.

Белоруссия будет развивать сотрудничество с Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы связались с учредителями компании в Российской Федерации, объяснили им наши подходы и договорились, что будем развивать наши отношения без нарушения белорусского законодательства. Более того, в конце января - начале февраля к нам запланирован визит делегации руководства Wildberries во главе с учредителем", - цитирует Богданова агентство БелТА.

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По его словам, стороны готовы обсудить "все сложные вопросы, которые возникают в работе маркетплейсов и подобных электронных площадок, которые реализуют товары в интернете".

"Мы всегда обсуждаем такие вещи с представителями бизнеса, и если они действительно способствуют улучшению нормативной правовой базы, не противоречат законодательству и нашим принципам, то мы принимаем такие предложения", - сказал глава белорусского ведомства.

Богданов напомнил, что в декабре минувшего года интернет-магазин Wildberries ввел плату за возврат покупателями товара надлежащего качества.

"МАРТ вынес предписание о том, что Wildberries нарушает белорусское законодательство, и компания, к сожалению, данное требование не исполнила", - отметил он.

"В процессе разбирательства суд принял нашу сторону и вынес Wildberries два штрафа. Первый - за нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителей, а второй - за неисполнение предписания МАРТ в установленные сроки", - напомнил министр.

По его словам, после судебного решения Wildberries выполнил требования.

"Каждому пользователю в личный кабинет пришло уведомление о возврате денежных средств до конца дня 17 января. Эффект от того, что глава государства вмешался в этот вопрос, был мгновенным - все сразу же ускорилось и вопрос был решен", - заявил глава МАРТ.

Ранее суд в Минске оштрафовал должностное лицо интернет-магазина Wildberries за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей, а также неисполнение предписания госоргана. На должностное лицо интернет-магазина были наложены штрафы в размере девяти и десяти базовых величин (333 и 370 белорусских рублей - $127 и $140). Имя и должность сотрудника компании не раскрывается. МАРТ уже дважды выносило интернет-магазину предписания об отмене платы за возврат товаров, не подошедших по размеру, фасону, комплектации и т. д. Компания сначала выполнила предписание, однако затем вновь начала взимать оплату за возврат товара. После вмешательства МАРТ Wildberries отменил оплату за возврат вещей.

Компании,Алексей Богданов,
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