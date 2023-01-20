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1 час назад

"Союзмультфильм" потребовал у Ozon и Wildberries убрать из каталогов контрафактные товары

Москва24иещё 5

Киностудия "Союзмультфильм" потребовала у маркетплейсов Ozon и Wildberries убрать из каталогов контрафактные товары, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

«Союзмультфильм» потребовал от Ozon и Wildberries убрать контрафакт
Фото:  Москва 24/Юлия Иванко Москва 24/Юлия Иванко

В телеграм-канале Shot 20 января появилось сообщение о том, что на российских маркетплейсах появились чебурашки в связи с выходом одноименной киноленты. По его данным, игрушки продают плохого качества и по высокой цене.

По этому поводу в "Союзмультфильме" заявили, что на маркетплейсах представлена контрафактная продукция, которая не имеет отношение к студии. На данный момент к Ozon и Wildberries направлены обращения с просьбой снять с продажи такие товары.

"Статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства", – заявили в "Союзмульфильме".

В пресс-службе добавили, что студия с большим вниманием относится к контексту сотрудничества. В отношении героев не допускаются смысловые и визуальные искажений. За год мониторинга студия "Союзмультфильм" выявил более 6 тысяч случаев неправомерного использования образов компаниями по всей России

Ранее в пресс-службе "Яндекс Маркета" сообщили, что вырос спрос на чебурашек на фоне выхода одноименного фильма. Спрос на эти игрушки начал расти уже в конце декабря 2022 года. На "Яндекс Маркете" за первые 10 дней января покупали в 2,5 раза больше, чем обычно в течение года игрушки, фигурки, паззлы и книги про этих героев.

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