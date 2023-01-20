Банки Швейцарии опасаются последствий конфискации активов РФ

"Право на собственность является базовой ценностью, это право не менее важно, чем свобода слова. Теоретически и то, и другое можно ограничить, но мы должны подумать, как это сделать, не скатываясь в средневековье". Кассис не скрывал, что на Швейцарию сейчас оказывается большое давление. От нее требуют, чтобы замороженные российские средства она передала Киеву. Глава МИД не исключил, что для решения этого вопроса может потребоваться проведение референдума. "Швейцарии потребуется провести серьезные юридические корректировки, вероятно, последнее слово будет за народом", - констатировал министр.