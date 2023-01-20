Банки Швейцарии опасаются последствий конфискации активов РФ

Банковские круги Швейцарии опасаются, что их стране как финансовому центру может быть нанесен серьезный урон, если дело дойдет до реализации обсуждаемой на Западе конфискации российских активов, замороженных в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Swiss Info.
"Идея изъятия средств, замороженных на швейцарских счетах лиц, попавших под санкции, существует уже давно, и она вызывает споры и дискуссии, - отмечает портал. - В швейцарских банковских кругах, например, существуют опасения, что фактическое ограничение гарантий прав собственности может стать началом конца для Швейцарии как международного финансового центра".
Swiss Info обращает внимание на заявление, которое сделал в пятницу в интервью ряду СМИ, выходящих под эгидой холдинга TX Group, глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Отвечая на вопрос о возможной конфискации российских активов, он отметил:
"Право на собственность является базовой ценностью, это право не менее важно, чем свобода слова. Теоретически и то, и другое можно ограничить, но мы должны подумать, как это сделать, не скатываясь в средневековье". Кассис не скрывал, что на Швейцарию сейчас оказывается большое давление. От нее требуют, чтобы замороженные российские средства она передала Киеву. Глава МИД не исключил, что для решения этого вопроса может потребоваться проведение референдума. "Швейцарии потребуется провести серьезные юридические корректировки, вероятно, последнее слово будет за народом", - констатировал министр.
Портал напомнил, что в Швейцарии заблокированы российские активы на 7,5 млрд франков (около $8,1 млрд) и 15 объектов недвижимости. В санкционный список включены 1368 физических лиц и 171 компания и организация. Ранее инициатива Швейцарской социал-демократической партии о конфискации авуаров российских и белорусских граждан, фигурирующих в этом перечне, была отвергнута большинством парламентариев: против изъятия фондов у их собственников проголосовали 108 парламентариев, за - 78. Вместе с тем в Швейцарии создана рабочая группа, занимающаяся юридическими аспектами возможной конфискации. Свое мнение она представит правительству в ближайшие недели, сообщило в четверг Федеральное управление полиции.
Не входящая в Евросоюз Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции ЕС против Москвы, введенные в связи с событиями на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.