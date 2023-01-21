Названо время открытия новых магазинов на месте бывших торговых точек Inditex

«Одной из первых станет точка в московском торговом центре "Авиапарк" под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой, которая могла создаваться при участии представителей Inditex. Как предупреждают эксперты, Daher Group придется столкнуться со снижением спроса, ростом трат на ведение бизнеса и возросшей конкуренцией», — говорится в материале.