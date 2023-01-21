Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма

Сбербанк установил первые банкоматы на Крымском полуострове - в Ялте, Симферополе, Севастополе, а также в селе Оползневое, сообщила в субботу пресс-служба кредитной организации.

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"На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: Севастополь, площадь Нахимова, дом 1; Симферополь, улица Пушкина, 10; Ялта, Киевская, 6; село Оползневое, улица Генерала Острякова, 9", - сказали журналистам в пресс-службе.

В Telegram-канале правительства Севастополя сообщается, что также заработал мобильный офис на площади Нахимова. Также глава Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что мобильный офис Сбербанка в городе заработал на Советской площади.