В "Укрэнерго" назвали причину дефицита в энергосистеме страны

Снижение производства электроэнергии в связи с аварийным ремонтом блока на одной из теплоэлектростанций обусловило существенный дефицит мощности в энергосистеме Украины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".

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"Потребление электроэнергии: на уровне вчерашнего дня. Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

"Укрэнерго" связывает необходимость ремонта с ударами по инфраструктуре. В частности, 14 января получили повреждения сразу несколько энергоблоков тепловых электростанций, утверждают в компании.

Во всех областях составлены графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне установленных ограничений. В случае их превышения будут применены аварийные отключения, предупредили в "Укрэнерго".