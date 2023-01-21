В "Укрэнерго" назвали причину дефицита в энергосистеме страны

Снижение производства электроэнергии в связи с аварийным ремонтом блока на одной из теплоэлектростанций обусловило существенный дефицит мощности в энергосистеме Украины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии: на уровне вчерашнего дня. Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
"Укрэнерго" связывает необходимость ремонта с ударами по инфраструктуре. В частности, 14 января получили повреждения сразу несколько энергоблоков тепловых электростанций, утверждают в компании.
Во всех областях составлены графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне установленных ограничений. В случае их превышения будут применены аварийные отключения, предупредили в "Укрэнерго".
Компания "Укрэнерго" регулярно сообщает о существенном дефиците в энергосистеме страны и экстренных отключениях электроснабжения. В последние дни на фоне рекордного потепления аварийные отключения прекратились, а облэнерго вернулись к графикам плановых стабилизационных отключений электричества. 18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. 20 января исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что полностью уничтожено 10% энергетической инфраструктуры страны, а дефицит электроэнергии для населения в среднем составляет 50%.