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1 час назад

Bloomberg: Spotify планирует массовые сокращения уже на этой неделе

Газета.Ruиещё 2

Компания Spotify планирует сократить часть сотрудников уже на текущей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Spotify проведет массовые сокращения
Фото: UnsplashUnsplash

Сколько именно работников попадут под увольнение, не раскрывается. Если верить отчету компании от третьего квартала минувшего года, то в Spotify работают около 9,8 тыс. человек. Представители Spotify отказались комментировать грядущие сокращения.

Крупнейшие технологические компании мира вынуждены прибегать к массовым увольнениям ввиду падения доходов от рекламы, а также нестабильной экономической ситуации в мире. О сокращениях ранее уже объявляли такие IT-гиганты, как Amazon, Microsoft и Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Глава американской корпорации Google Сундар Пичаи заявил, что вынужден одномоментно уволить около 12 тыс. сотрудников, что составляет около 6% от общего количества работников компании.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что среди сотрудников Google, попавших под массовые сокращения, оказались работники с зарплатой около $1 млн в год. Источники отметили, что сокращения охватили почти все компании и отделы внутри корпорации, от Google Cloud и Chrome до Android и групп, связанных с поисковиком.

Компании,Amazon,Google,Microsoft,
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