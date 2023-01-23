Правительство в ближайшее время примет постановление, запрещающее российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть. Детали ответных мер раскрыл «Коммерсантъ».

Экспортеры должны будут направлять контракты на проверку в ФТС, которая сможет запрещать транспортировку сырья при нарушениях. Запрет на такие поставки будет действовать до устранения нарушений, при этом штрафы или другие наказания пока не предусмотрены.

Компании должны и сами следить, чтобы их контрагенты (трейдеры, агенты) при дальнейшей перепродаже сырья не использовали потолок. Минэнерго планирует с 1 апреля начать мониторинг экспортной цены российской нефти. Эксперты отмечают, что мониторинг иностранных покупателей может быть осуществлен, если иностранный трейдер «так или иначе подконтролен российской нефтяной компании».

Юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа уверен, что российским компаниям будет сложно влиять на иностранных покупателей в части соблюдения ими правил.