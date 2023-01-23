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29 минут назад

Раскрыты детали российских ответных мер на нефтяной потолок цен

Lenta.ruиещё 3

Правительство в ближайшее время примет постановление, запрещающее российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть. Детали ответных мер раскрыл «Коммерсантъ».

Экспортеры должны будут направлять контракты на проверку в ФТС, которая сможет запрещать транспортировку сырья при нарушениях. Запрет на такие поставки будет действовать до устранения нарушений, при этом штрафы или другие наказания пока не предусмотрены.

Компании должны и сами следить, чтобы их контрагенты (трейдеры, агенты) при дальнейшей перепродаже сырья не использовали потолок. Минэнерго планирует с 1 апреля начать мониторинг экспортной цены российской нефти. Эксперты отмечают, что мониторинг иностранных покупателей может быть осуществлен, если иностранный трейдер «так или иначе подконтролен российской нефтяной компании».

Юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа уверен, что российским компаниям будет сложно влиять на иностранных покупателей в части соблюдения ими правил.

США захотели сохранить потолок на российскую нефть

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление западными странами потолка цен на нефть 28 декабря прошлого года. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023-го.

Компании,Станислав Дабижа,Владимир Путин,Коммерсант,
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