Крупные российские банки запустят платежные стикеры

Бесконтактная оплата с помощью смартфона возвращается. На этой неделе некоторые банки планируют запустить новый платежный инструмент — специальный стикер с NFC-чипом, сообщает газета «Коммерсантъ». Такой стикер можно наклеить на смартфон, чехол, браслет или любой другой предмет, который у вас всегда с собой. С его помощью можно оплачивать покупки и снимать наличные.
Технология является аналогом Apple Pay и Google Pay, которые перестали работать весной. Причем если у владельцев смартфонов на Android оставались альтернативы для бесконтактной оплаты, например, сервис Mir Pay, то возможность платить яблочными телефонами пропала.
Первым о планах внедрить платежный стикер еще в декабре заявил «Тинькофф», когда именно появится продукт, неизвестно. Заявленная цена выпуска для клиента — 700 рублей. Альфа-банк хотел запустить технологию в понедельник, МКБ — в течение пары недель. Устройство тестируют в Сбербанке, ВТБ и Почта-банке. Комментирует директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов:
«Это конкуренция тем же решениям СБП, которые курирует ЦБ и государственные органы, с другой стороны на чаше весов лежит именно удобство для пользования. В обозримой перспективе стикеры будут более популярны, чем QR-платежи СБП, при этом, с точки зрения технологичности, контроля и прозрачности, платежи с помощью СБП и QR-платежи будут более востребованы, плюс это дешевле, потому что производство стикеров, хранение, их учет, персонализация и так далее — это затраты для банков. С точки зрения потребителей, там есть дополнительные сложности с тем, как пользоваться этими стикерами. Его нужно правильно прикрепить к телефону либо к другим устройствам, чтобы они не мешали другим устройствам, встроенным в телефон, например, антенна, вай-фай-модуль и прочее, чтобы эти стикеры не потерялись, не открепились, чтобы у клиента была возможность контролировать свои средства, транзакции по карте. Я вижу потенциальную опасность в том, что стикеры маленькие, есть возможность потерять этот стикер, потому что он незаметный. С другой стороны, есть спрос, поэтому большинство банков будут эти стикеры продавать, сам стикер не может стоить дороже, чем стоимость годового обслуживания карты, поэтому это около 500 рублей в год».
Несколько компаний, которые производят платежные карты, подтвердили «Ъ», что наблюдают «повышенный спрос» на стикеры со стороны банков. По их оценкам, в ближайшие месяцы доля платежных стикеров среди форм оплаты может достичь 70%. По безопасности технология не уступает обычным банковским картам. На стикере можно настроить ПИН-код, а в случае потери наклейки — заблокировать ее.