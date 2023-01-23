Крупные российские банки запустят платежные стикеры

«Это конкуренция тем же решениям СБП, которые курирует ЦБ и государственные органы, с другой стороны на чаше весов лежит именно удобство для пользования. В обозримой перспективе стикеры будут более популярны, чем QR-платежи СБП, при этом, с точки зрения технологичности, контроля и прозрачности, платежи с помощью СБП и QR-платежи будут более востребованы, плюс это дешевле, потому что производство стикеров, хранение, их учет, персонализация и так далее — это затраты для банков. С точки зрения потребителей, там есть дополнительные сложности с тем, как пользоваться этими стикерами. Его нужно правильно прикрепить к телефону либо к другим устройствам, чтобы они не мешали другим устройствам, встроенным в телефон, например, антенна, вай-фай-модуль и прочее, чтобы эти стикеры не потерялись, не открепились, чтобы у клиента была возможность контролировать свои средства, транзакции по карте. Я вижу потенциальную опасность в том, что стикеры маленькие, есть возможность потерять этот стикер, потому что он незаметный. С другой стороны, есть спрос, поэтому большинство банков будут эти стикеры продавать, сам стикер не может стоить дороже, чем стоимость годового обслуживания карты, поэтому это около 500 рублей в год».