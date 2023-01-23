Сбер повысил максимальную ставку по вкладу в юанях

Сбербанк с 23 января повысил максимальную ставку по депозиту "Вклад в юанях" с учетом капитализации до 2,59% годовых, следует из сообщения кредитной организации. Согласно данным сайта банка, до этого максимальная ставка составляла 1,07%.

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"С 23 января максимальная ставка по депозиту "Вклад в юанях" с учетом капитализации выросла до 2,59% годовых. Остальные параметры депозита не изменились", - сообщил банк.

Минимальная сумма юаневого вклада составляет 10 тыс. юаней, максимальная - не ограничена. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть "Вклад в юанях" можно в "Сбербанк онлайн" и отделениях банка.

"Мы значительно увеличили ставки по "Вкладу в юанях". Думаю, это привлечет новых вкладчиков, ведь интерес к юаню у россиян за последний год существенно вырос, многие начинают хранить в нем часть сбережений", - отметил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.