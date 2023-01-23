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1 час назад

СМИ: Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления РСПП

Вечерняя Москваиещё 7

Российский предприниматель Алишер Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к РСПП.

Усманов попросил РСПП об отставке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно представленной информации, отставка связана с выходом Усманова на пенсию, а также «отходом от активной деятельности. После окончания своей деятельности предприниматель намерен заняться делами Узбекистана. Ранее фотографию заявления опубликовал Telegram-канал BRIEF.

Ожидается, что заявление Усманова будет рассмотрено на заседании Бюро союза, которое пройдет 25 января. Официальный представитель РСПП отказался дать комментарий по ситуации, передает РБК.

До этого сообщалось, что ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау покинул свой пост. По данным пресс-службы вуза, он отказался от должности по собственному желанию, сославшись на ухудшение здоровья.

Компании,Владимир Мау,Алишер Усманов,Российский союз промышленников и предпринимателей,РАНХиГС,
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