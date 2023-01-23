Усманов попросил РСПП об отставке

Российский предприниматель Алишер Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к РСПП.

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Согласно представленной информации, отставка связана с выходом Усманова на пенсию, а также «отходом от активной деятельности. После окончания своей деятельности предприниматель намерен заняться делами Узбекистана. Ранее фотографию заявления опубликовал Telegram-канал BRIEF.