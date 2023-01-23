Аудиостриминговый сервис Spotify сократит штат сотрудников на 6%. Об этом объявил гендиректор компании Дэниел Эк, передает ТАСС.

По его словам, до сих пор он наделся, что «попутный ветер пандемии, широкий глобальный бизнес и более низкий риск воздействия замедления рекламы» защитят сервис, но этого не произошло.

«Чтобы привести наши расходы в соответствие, мы приняли трудное, но необходимое решение о сокращении числа сотрудников. Сегодня мы сокращаем штат примерно на 6%. Беру на себя полную ответственность за шаги, которые привели нас к нынешней ситуации», — отметил Эк.

Он пояснил, что к данной мере его толкнул рост операционных расходов, превысивших в два раза доходы. Эк также добавил, что в ближайшее время сервис сосредоточится на повышении эффективности, в связи с чем будет проведена реструктуризация.