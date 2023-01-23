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23 минуты назад

Правительство Москвы разработало программу поддержки локальных брендов

Елена Прошина

Программа поддержки локальных брендов «Сделано в Москве» опубликовала интервью с основателями крафтовых мастерских столицы. Его можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Правительство Москвы разработало программу поддержки локальных брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Герои видео рассказали о специфике столичного бизнеса, и своих предприятиях. В интервью приняли участие основатели брендов Long River, «Теплый ветер» и Lewski. Михаил Чичеткин, Марина Зверева и Юрий (Lewski) поделились опытом с начинающими бизнесменами, объяснили, как устроены производства, а также дали несколько советов о том, как начать своё дело в столице.

«Сделано в Москве» – это программа поддержки локальных брендов, которую разработало правительство Москвы. Благодаря ей предприниматели получают поддержку от властей города, а также дополнительные рекламные каналы и место для контакта с аудиторией.

Ранее в Москве возобновлении бизнес-чартеры в Ниццу.

Компании,Марина Зверева,Правительство Москвы,
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