Правительство Москвы разработало программу поддержки локальных брендов

Программа поддержки локальных брендов «Сделано в Москве» опубликовала интервью с основателями крафтовых мастерских столицы. Его можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Герои видео рассказали о специфике столичного бизнеса, и своих предприятиях. В интервью приняли участие основатели брендов Long River, «Теплый ветер» и Lewski. Михаил Чичеткин, Марина Зверева и Юрий (Lewski) поделились опытом с начинающими бизнесменами, объяснили, как устроены производства, а также дали несколько советов о том, как начать своё дело в столице.