В Германии инициировали судебное разбирательство против PayPal

Причиной для судебного разбирательства стали ограничения со стороны сервиса, которые запрещают продавцам снижать цену на товары, если покупатель выбрал систему оплаты с меньшей комиссией. Кроме того, PayPal препятствует тем продавцам, которые хотят предложить своим покупателям альтернативные способы оплаты.

Отмечается, что на данный момент PayPal является ведущей платёжной системой в Германии, а также одним из самых дорогих сервисов в стране. Стандартная комиссия PayPal в Германии составляет 2,49–2,99% от суммы платежа, а также ещё около 40 центов за одну транзакцию.