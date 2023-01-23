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1 час назад

В Германии инициировали судебное разбирательство против PayPal

Елена Прошина

Антимонопольный регулятор Германии инициировал судебное разбирательство против американской платёжной системы PayPal. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В Германии инициировали судебное разбирательство против PayPal
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Федеральное антимонопольное ведомство возбудило дело против PayPal… из-за возможных препятствий по отношению к конкурентам», – сказано в сообщении регулятора.

Причиной для судебного разбирательства стали ограничения со стороны сервиса, которые запрещают продавцам снижать цену на товары, если покупатель выбрал систему оплаты с меньшей комиссией. Кроме того, PayPal препятствует тем продавцам, которые хотят предложить своим покупателям альтернативные способы оплаты.

Отмечается, что на данный момент PayPal является ведущей платёжной системой в Германии, а также одним из самых дорогих сервисов в стране. Стандартная комиссия PayPal в Германии составляет 2,49–2,99% от суммы платежа, а также ещё около 40 центов за одну транзакцию.

Ранее стало известно, что антимонопольная служба Бразилии заинтересовалась компанией Apple.

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