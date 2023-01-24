В KFC раскрыли подробности возвращения бренда Rostic's

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1 час назад

Бывшее российское подразделение KFC подало заявку на товарный знак Rostic’s

ТАССиещё 2

Бывшее российское подразделение сети заведений быстрого питания KFC - ООО "Юнирест" - подало заявку на товарный знак Rostic’s - название и графическое оформление. Об этом свидетельствуют данные "Спарк".

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания подала заявку на товарный знак Rostic’s в черном шрифте на белом фоне, а также две заявки с нанесением заглавной R в черно-белом и черно-бело-красном исполнении.

Заявки предусматривают реализацию, в том числе готовых блюд, состоящих в основном из курицы, жареного и печеного картофеля, для потребления в местах общественного питания или на вынос, отмечается в документах.

"Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия. Наша задача - создать логотип, который бы нес в себе преемственность, но при этом был универсальным и самобытным, заметным", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Смарт сервис", которая приобретает права на франшизу KFC в России.

Уход Yum! Brands из РФ

В начале марта 2022 года Yum! Brands заявила о приостановке работы ресторанов KFC в России. Позже компания сообщила, что заключила договор о продаже российского подразделения KFC локальному франчайзинговому оператору - компании "Смарт сервис". После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России.

В ноябре 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "Смарт сервис лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. Согласно условиям сделки, компания получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для более тысячи партнерских ресторанов, которые будут продолжать деятельность под брендом Rostic’s.

Как сообщили 12 января 2023 года ТАСС в пресс-службе "Смарт сервиса", сделка проходит правительственную комиссию и еще не завершена.

Компании,ФАС России,
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