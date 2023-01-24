Банкомат московского производства прошел сертификацию ЦБ

Банкомат, разработанный столичной корпорацией САГА, успешно прошел сертификацию Центрального банка России. После проведения комплексного тестирования эксперты подтвердили соответствие банкомата всем требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных, сообщает сайт mos.ru со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
«В начале этого года московская компания САГА получила заключение об успешном проведении тестирования банкомата в Центробанке России. Сертификат позволит закупать и использовать аппарат во всех финансово-кредитных учреждениях страны», — рассказал глава ведомства.
Специалисты проверили, насколько точно устройство определяет подлинность, ветхость, количество машиночитаемых защитных признаков, серийные номера банкнот. В исследовании применяли банкноты как 1997 года, так и 2022 года выпуска.
«Отечественный банкомат с функцией рециркуляции безопасен и полностью отвечает требованиям регулятора. Сейчас мы ведем ряд переговоров с крупными федеральными и коммерческими банками о поставках нашего аппарата в отделения», — отметил генеральный директор компании-производителя Андрей Жолобов.