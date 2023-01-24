Банкомат московского производства прошел сертификацию ЦБ

«Отечественный банкомат с функцией рециркуляции безопасен и полностью отвечает требованиям регулятора. Сейчас мы ведем ряд переговоров с крупными федеральными и коммерческими банками о поставках нашего аппарата в отделения», — отметил генеральный директор компании-производителя Андрей Жолобов.