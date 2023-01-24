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1 час назад

Банкомат московского производства прошел сертификацию Центробанка

Газета.Ruиещё 3

Банкомат, разработанный столичной корпорацией САГА, успешно прошел сертификацию Центрального банка России. После проведения комплексного тестирования эксперты подтвердили соответствие банкомата всем требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных, сообщает сайт mos.ru со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Банкомат московского производства прошел сертификацию ЦБ
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

«В начале этого года московская компания САГА получила заключение об успешном проведении тестирования банкомата в Центробанке России. Сертификат позволит закупать и использовать аппарат во всех финансово-кредитных учреждениях страны», — рассказал глава ведомства.

Специалисты проверили, насколько точно устройство определяет подлинность, ветхость, количество машиночитаемых защитных признаков, серийные номера банкнот. В исследовании применяли банкноты как 1997 года, так и 2022 года выпуска.

«Отечественный банкомат с функцией рециркуляции безопасен и полностью отвечает требованиям регулятора. Сейчас мы ведем ряд переговоров с крупными федеральными и коммерческими банками о поставках нашего аппарата в отделения», — отметил генеральный директор компании-производителя Андрей Жолобов.

Компании,Владислав Овчинский,Банк России,
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