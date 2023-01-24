Google сократит выплаты сотрудникам

Корпорация Google, входящая в состав холдинга Alphabet, понизит выплаты топ-менеджерам на фоне самого крупного сокращения рабочих мест в истории компании. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам главы Google Сундара Пичаи, сотрудники, занимающие должности старших вице-президентов и выше, получат более низкие бонусы в рамках мер по сокращению расходов. Работники технологических компаний в США получают большую часть заработной платы в виде бонусов, уточняет издание.

На прошлой неделе холдинг Alphabet объявил, что сократит 12 тыс. сотрудников из-за потрясений в технологическом секторе.

Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, около 20% американских компаний могут сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Американский банк Goldman Sachs уже приступил к одному из крупнейших раундов сокращения 3,2 тыс. рабочих мест, корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году. Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.