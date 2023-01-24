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38 минут назад

Илон Маск резко разбогател

Lenta.ru

Илон Маск резко разбогател — его состояние выросло почти на 11 миллиардов всего за два дня дачи показаний в федеральном суде Сан-Франциско по иску акционеров о нарушении законодательства о ценных бумагах, пишет Bloomberg.

Илон Маск резко разбогател
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно индексу миллиардеров издания, состояние бизнесмена начало увеличиваться с момента его выступления в суде 20 января и продолжило рост 23 января, во время новой дачи показаний. За этот период его богатства увеличилось на 10,6 миллиардов, что стало самым большим двухдневным приростом с ноября. Сейчас, по данным издания, состояние Маска составляет 145,2 миллиарда долларов.

Маск участвует в слушаниях по делу о его твитах, опубликованных в 2018 году. Инвесторы Tesla подали на него в суд за его обещание сделать автопроизводителя частной компанией, продав ее акции по 420 долларов за бумагу, после которого сделка так и не состоялась.

На момент публикации твита акции компании торговались на 15 процентов ниже указанной Маской цены. Его заявление привело к резкому росту, а затем падению стоимости бумаг, из-за чего истцы потерпели большие убытки. Теперь они пытаются доказать, что твит миллиардера был ложным, и привлечь его к ответственности за манипулирование рынком.

На слушаниях 23 января Маск заявил, что купить Tesla пообещал суверенный фонд Саудовской Аравии, писал Bloomberg. По словам бизнесмена, он получил устное обязательство от представителей фонда, и был уверен, что финансирование поступит по предложенной им цене. Однако позже потенциальные покупатели отказались от сделки.

Компании,Илон Маск,
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