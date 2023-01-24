Wildberries изменит правила по возврату бракованных товаров

Утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы, а в случае несогласия с решением клиенты смогут его обжаловать.

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Как сообщила пресс-служба компании радиостанции «Говорит Москва», нововведения сделают сервис более удобным и функциональным как для покупателей, так и для предпринимателей.

В перспективе продавцы также смогут совместно с клиентами определять размеры компенсаций за товары в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара, что позволит продавцам управлять своим ассортиментом, а также напрямую взаимодействовать с потребителями и увеличивать их лояльность и приверженность своему бренду, говорится в сообщении.