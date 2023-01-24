Wildberries изменит правила по возврату бракованных товаров

Утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы, а в случае несогласия с решением клиенты смогут его обжаловать.
Как сообщила пресс-служба компании радиостанции «Говорит Москва», нововведения сделают сервис более удобным и функциональным как для покупателей, так и для предпринимателей.
В перспективе продавцы также смогут совместно с клиентами определять размеры компенсаций за товары в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара, что позволит продавцам управлять своим ассортиментом, а также напрямую взаимодействовать с потребителями и увеличивать их лояльность и приверженность своему бренду, говорится в сообщении.
В Wildberries отметили, что если покупатели останутся недовольны решением продавца о браке, то они смогут его обжаловать. Новый функционал проверки товара в ближайшее время будет доступен в личном кабинете в разделе «Проверка товара».