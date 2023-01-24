Wildberries изменит правила по возврату бракованных товаров

Руководство онлайн-ретейлера Wildberries приняло решение скорректировать правила по возврату бракованных товаров. Теперь утверждать заявки от покупателей будут сами продавцы, а клиенты смогут обжаловать решение том случае, если не будут с ним согласны, передает радиостанция «Говорит Москва».

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Как сообщили в пресс-службе интернет-магазина, новая мера улучшит сервис для покупателей и предпринимателей. В дальнейшем у продавцов появится возможность вместе с клиентами определять сумму компенсаций за товары.

Она будет зависеть от их состояния. Кроме того, продавцы будут управлять своим ассортиментом и напрямую контактировать с клиентами.

Появление нового функционала проверки товара ожидается в скором времени в личном кабинете в разделе «Проверка товара».

Ранее белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что интернет-магазин Wildberries в Белоруссии после предписания властей перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара.