Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
3 часа назад

Wildberries изменит правила по возврату брака

Лера Букина

Руководство онлайн-ретейлера Wildberries приняло решение скорректировать правила по возврату бракованных товаров. Теперь утверждать заявки от покупателей будут сами продавцы, а клиенты смогут обжаловать решение том случае, если не будут с ним согласны, передает радиостанция «Говорит Москва».

Wildberries изменит правила по возврату бракованных товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в пресс-службе интернет-магазина, новая мера улучшит сервис для покупателей и предпринимателей. В дальнейшем у продавцов появится возможность вместе с клиентами определять сумму компенсаций за товары.

Она будет зависеть от их состояния. Кроме того, продавцы будут управлять своим ассортиментом и напрямую контактировать с клиентами.

Появление нового функционала проверки товара ожидается в скором времени в личном кабинете в разделе «Проверка товара».

Ранее белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что интернет-магазин Wildberries в Белоруссии после предписания властей перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара.

Wildberries нашел способ заработать на клиентах

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к маркетплейсу Wildberries с предупреждением о необходимости соблюдать правила при продаже книг авторов, которые ранее были признаны иноагентами. Он подчеркнул, что игнорирующие требование закона о маркировке иноагентов сами могут получить такой же статус.

Компании,Дмитрий Гусев,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители