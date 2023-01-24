Российские власти предложили освободить от НДС одну сферу

Российские власти предложили освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.

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Глава ведомства отметил, что в правительстве уже проработали предложение освободить от НДС турпродукт, но только в том случае, если он идет на внутренние поездки или въездной туризм.

«Предлагаем меру запустить задним числом с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года, — пояснил он. — Просим поддержать инициативу».