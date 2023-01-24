Газпромбанк прекращает трансграничные переводы в долларах

«Просто пока не можем делать переводы долларов США. В остальном для клиентов особых изменений нет. Можно ровно так же хранить доллары на счетах, менять их внутри банка, снять наличные в рамках указаний ЦБ и т.д. На обслуживании в других валютах это событие никак не влияет. Многие клиенты уже давно перешли на валюты дружественных стран, потому что банкиры и государство давно предупреждали о том, что пользоваться долларами – рискованно», — отметил источник.