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44 минуты назад

Газпромбанк предупредил клиентов о прекращении трансграничных переводов в долларах США с 27 января

Газета.Ruиещё 5

Газпромбанк предупредил своих клиентов о том, что с 27 января у них не будет возможности совершить трансграничный перевод в долларах США, следует из пресс-релиза кредитной организации. Там пояснили, что это американские банки — в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon – в одностороннем порядке прекратили обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США.

Газпромбанк прекращает трансграничные переводы в долларах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поэтому мы просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США начиная с 27 января включительно», — говорится в сообщении.

При этом Газпромбанк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах, уточняется в релизе.

«Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме во всех валютах, граждане и компании имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщил «Газете.Ru» близкий к Газпромбанку источник, статус банка не меняется.

«Это не новые санкции, не отключение от SWIFT, не заморозка счетов. Просто указанные американские банки прекратят с 27 января обслуживать наши корреспондентские счета и все. Это делают они, а не мы, мы ничего не закрываем. Они приостановили обслуживание», — сказал собеседник.

По его словам, банк не планирует конвертировать доллары США во что-то или закрывать счета.

«Просто пока не можем делать переводы долларов США. В остальном для клиентов особых изменений нет. Можно ровно так же хранить доллары на счетах, менять их внутри банка, снять наличные в рамках указаний ЦБ и т.д. На обслуживании в других валютах это событие никак не влияет. Многие клиенты уже давно перешли на валюты дружественных стран, потому что банкиры и государство давно предупреждали о том, что пользоваться долларами – рискованно», — отметил источник.

Компании,Газпромбанк,
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