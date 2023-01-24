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7 минут назад

Компанию Абрамовича продали за один фунт стерлингов

Елена Прошина

Британскую телекоммуникационную группу Truphone, принадлежавшую российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, продали за один фунт стерлингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Компанию Абрамовича продали за один фунт стерлингов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новыми владельцами компании стали немецкий бизнесмен Хакан Коч и его партнер Пиррос Куссиос. При этом доля второго в группе составит лишь 10%.

Предполагается, что продажа Truphone связана с санкциями, наложенными на Абрамовича властями Великобритании и Евросоюза. Ему принадлежало в компании 23% акций, остальными распоряжались его партнеры по горно-металлургической компании Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов. Сделку согласовывало Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

Truphone занимается разработкой технологии eSim, позволяющей подключаться к разным провайдерам не меняя SIM-карту. Стоимость компании оценивали в полмиллиарда фунтов стерлингов (около 615 миллионов долларов).

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