Компанию Абрамовича продали за один фунт стерлингов

Британскую телекоммуникационную группу Truphone, принадлежавшую российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, продали за один фунт стерлингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Новыми владельцами компании стали немецкий бизнесмен Хакан Коч и его партнер Пиррос Куссиос. При этом доля второго в группе составит лишь 10%.
Предполагается, что продажа Truphone связана с санкциями, наложенными на Абрамовича властями Великобритании и Евросоюза. Ему принадлежало в компании 23% акций, остальными распоряжались его партнеры по горно-металлургической компании Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов. Сделку согласовывало Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.
Truphone занимается разработкой технологии eSim, позволяющей подключаться к разным провайдерам не меняя SIM-карту. Стоимость компании оценивали в полмиллиарда фунтов стерлингов (около 615 миллионов долларов).