Крупнейший производитель терминалов для приема карт к оплате – компания Ingenico – может покинуть российский рынок весной текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой шаг запланирован на март. По словам собеседников, действие контрактов закончится 15 февраля. Техническая поддержка POS-терминалов Ingenico, вероятно, будет осуществляться до конца марта.

Руководство компании пока не делало официального заявления по поводу сворачивания бизнеса в стране. Обсуждения с банками ведутся неофициально. Устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов ВТБ и Промсвязьбанка, говорят источники.

По словам одного из собеседников, фирма на протяжении двух месяцев пытается найти способ ухода из страны. Она, как уточняет собеседник, хочет избежать последствий для платежного рынка.

Генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов оценивает долю работающих POS-терминалов Ingenico в России в 50%. Он сообщил о наличии рисков того, что их POS-терминалы станут работать до первой поломки, а также устареют.