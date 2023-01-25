Глава Wintershall Dea обвинил «Газпром» в «опустошении» совместных счетов

Российский энергохолдинг «Газпром» снял со счетов своих совместных предприятий с германской нефтегазовой компанией Wintershall Dea почти €2 млрд наличными. Таким образом, монополист фактически «опустошил» совместные счета компании, приводит слова исполнительного директора Wintershall Dea Марио Мерена газета Financial Times.

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«Главный исполнительный директор Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что «Газпром» взял под свой контроль совместные предприятия немецкой компании в Сибири и опустошил их общие банковские счета. Почти 2 миллиарда евро наличных денег Wintershall исчезли. «Газпром» «очистил» счета трех своих совместных предприятий по добыче газа и нефти», — говорится в материале.

Wintershall Dea является крупнейшей в Европе компанией по добыче нефти и газа. На континенте концерн ведет свою деятельность в Норвегии и Германии. До последнего времени компания также была представлена и на российском рынке, однако в начале 2023 года руководство приняло решение покинуть страну из-за международных санкций.

Кроме того, Wintershall была в числе акционеров проекта «Северный поток — 2» и владела 15,5% акций наряду с другими европейскими нефтегазовыми гигантами. Компания также участвовала в разработке Южно-Русского месторождения и участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.