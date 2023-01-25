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1 час назад

Райффайзенбанк с 1 февраля прекратит прием долларов и евро в банкоматах

ТАССиещё 1

Райффайзенбанк с 1 февраля перестанет принимать доллары и евро в своих банкоматах. Решение связано с изменением потребностей клиентов, сообщается на сайте кредитной организации.

Райффайзенбанк прекратит прием долларов и евро в банкоматах
Фото: ТАССТАСС

"Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов США и евро в банкоматах с 1 февраля. Решение связано с изменением потребностей клиентов. Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам", - отмечается в сообщении.

Клиенты смогут вносить наличную валюту в отделениях банка, уточнили в кредитной организации. При этом все операции с иностранной валютой Райффайзенбанк проводит в обычном режиме.

Компании,Райффайзенбанк Австрия,
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