Российским авиакомпаниям урежут помощь из бюджета

Рекордная по итогам 2022 года поддержка российских авиакомпаний существенно сократится, при этом перед ними поставлена задача увеличить пассажиропоток. Об этом со ссылкой на источники в министерстве транспорта пишет «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Если в прошлый период перевозчики получили из бюджета 100 миллиардов рублей, то теперь помощь урезают до 25 миллиардов. Ранее в Минтрансе рассчитывали, что объем субсидий удастся увеличить в два раза, но этих надежд больше нет.

Видео дня

Накануне, 24 января, глава ведомства Виталий Савельев объяснил столь существенное падение поддержи тем, что авиакомпании выкупили часть самолетов из лизинга и могут зарабатывать самостоятельно. По его словам, предполагается «снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорциональному количеству выкупаемых самолетов».

Собеседники издания разошлись во мнениях, что именно значат эти слова. Либо субсидий лишатся перевозчики, выкупившие лайнеры в 2022 году, либо распределение пойдет иным образом. Тем не менее большинство опрошенных считают, что первый вариант выглядит сомнительным, так как это дискриминация компаний, выкупавших самолеты на свои средства, не прибегая к инструментам государственной поддержки. В то же время аналитик по транспорту Елена Сахнова предположила, что компании с собственным парком смогут зарабатывать на международных рейсах, что снизить необходимость помощи.

В отношении динамики пассажиропотока также есть расхождение. Минтранс ожидает рост с 95 миллионов до 101 миллиона человек, причем цифру называют заниженной для перестраховки. Но источники в отрасли считают план едва ли выполнимым.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Александр Гущин согласен с ними, объясняя, что аэропорты юга России вряд ли откроются до конца года, так что на этом направлении на рост рассчитывать не приходится. А кроме того, снижение субсидий приведет к увеличению тарифов, что окажет сдерживающее влияние на пассажиропоток.